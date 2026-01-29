Sbanda e finisce con l' auto nella scarpata | uomo muore sul colpo

Un uomo di 75 anni ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in una scarpata a Bienno. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Rovenna. Nonostante i soccorsi immediati, l’uomo è morto sul colpo.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio, a Bienno. Un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Rovenna. Per cause ancora da accertare, il 75enne ha perso il controllo del fuoristrada che guidava, che è precipitato nella scarpata sottostante ribaltandosi più volte. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente. I soccorsi sono stati allertati verso le 12.30: la centrale operativa del 112 ha inviato sul poto un'ambulanza, un'automedica, l'elisoccorso e vigili del fuoco. Inutili, purtroppo, gli sforzi per salvare il 75enne: i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

