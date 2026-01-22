Sant’Agata li Battiati truffe agli anziani | arrestato il falso incaricato del Tribunale

I Carabinieri di Sant’Agata li Battiati hanno eseguito un’operazione volta a contrastare le truffe agli anziani. Su disposizione della Procura di Catania, un giovane di 18 anni è stato arrestato con l’accusa di aver messo in atto attività fraudolente, spacciandosi per un incaricato del Tribunale. L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo di tutela delle persone vulnerabili nella comunità.

L'operazione dei Carabinieri. I **Carabinieri della Stazione di Sant'Agata Li Battiati, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania, hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di un 18enne catanese, accusato di truffa aggravata in concorso. Il giovane era minorenne all'epoca dei fatti contestati. Le vittime e il raggiro del "finto Carabiniere". A cadere nella trappola sono state una donna di 75 anni di Sant'Agata Li Battiati e un'83enne di Tremestieri Etneo, prese di mira con la nota truffa del finto Carabiniere. I fatti risalgono alla mattina dell'8 luglio, quando la 75enne ha ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo dei Carabinieri.

