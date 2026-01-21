Punto nascite della Gruccia a rischio chiusura | l’allarme del PRC Valdarno contro lo svuotamento dell’ospedale

Il punto nascite dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia potrebbe chiudere nel 2027, una prospettiva che desta preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali. Il PRC Valdarno ha espresso preoccupazione per lo svuotamento dell’ospedale, evidenziando l’importanza di mantenere servizi essenziali per la comunità. La situazione richiede un’attenta valutazione e un confronto tra le parti coinvolte per garantire la continuità delle cure e la sicurezza dei pazienti.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Il rischio che nel 2027 possa chiudere il punto nascite dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia non è affatto teorico. L'eventualità, legata al mancato raggiungimento della soglia minima dei 500 parti annui prevista dalla normativa nazionale, viene definita dal Partito della Rifondazione Comunista – Valdarno Aretino una prospettiva estremamente grave e inaccettabile, capace di incidere in modo profondo sulla tenuta dei servizi sanitari del territorio. Secondo il PRC, la possibile chiusura del reparto non rappresenterebbe un episodio isolato, ma segnerebbe l'avvio di un processo di progressivo svuotamento dell'ospedale della Gruccia.

