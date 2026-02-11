Dai danni dell' alluvione ai lupi | quasi 63 milioni alle imprese agroalimentari del Ravennate

La regione ha messo a disposizione quasi 63 milioni di euro per aiutare le imprese del Ravennate colpite dall’alluvione. Sono stati già liquidati più di 9 milioni a 133 aziende, che hanno presentato domanda e ricevuto il sostegno. La somma totale andrà a coprire i danni subiti dalle oltre 4.800 imprese agroalimentari della zona.

Quasi 63 milioni di euro di pagamenti a oltre 4.800 imprese agroalimentari del Ravennate, oltre 9 milioni di euro liquidati a fronte di 133 domande per danni da alluvione già ammesse a contributo. Ancora, le misure in atto per mitigare l'impatto della popolazione di lupi sul territorio, il bilancio del progetto Frutteti protetti e il quadro dell'andamento delle produzioni del settore ortofrutticolo regionale. Sono i temi al centro degli incontri oggi a Faenza tra l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi e le associazioni agricole del territorio per fare il punto sulle necessità delle imprese agroalimentari.

