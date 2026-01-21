Dopo le alluvioni e l’esondazione del Seveso in Brianza dello scorso settembre, i cittadini hanno circa due mesi di tempo per presentare le richieste di risarcimento alla Regione. È importante rispettare le scadenze per garantire la possibilità di ottenere un eventuale ristoro dei danni subiti. Conoscere le procedure e i termini è fondamentale per affrontare al meglio questa fase di richiesta.

Poco meno di due mesi di tempo per presentare alla Regione le richieste di risarcimento per le alluvioni e l’esondazione del Seveso in Brianza dello scorso mese di settembre. È stato attivato all’inizio della settimana l’apposito portale di Regione Lombardia che raccoglie le richieste di aiuti economici che saranno eventualmente messi a disposizione di cittadini e imprese che hanno subito danni con gli eventi calamitosi del 22 e 27 settembre. Un disastro che in Brianza ha messo in ginocchio Meda, Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Limbiate, Varedo e Giussano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I danni dell’alluvione in Brianza. Due mesi per chiedere i risarcimenti

I ristori per l’alluvione. Il Comune analizza le richieste danni: "Presto i risarcimenti"Il Comune sta esaminando le richieste di danni presentate dai cittadini colpiti dall’alluvione, con l’obiettivo di garantire risarcimenti tempestivi.

Leggi anche: Maltempo in Emilia-Romagna, i danni dell'alluvione visti dall'elicottero dei carabinieri

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dalla Regione in arrivo 785 mila euro per i danni dell’alluvione nell’Acquese; I danni dell’alluvione in Brianza. Due mesi per chiedere i risarcimenti; Africa sud-orientale colpita dalle alluvioni, vittime e danni a infrastrutture; Ecco il piano per le strade devastate dall’alluvione.

Rimborsi per i danni dell’alluvione. Nove tecnici in aiuto per le perizieOltre ai lavori per la messa in sicurezza del territorio, l’altro grande tema a Campi per chi nel novembre 2023 è rimasto sott’acqua per l’alluvione, è quello dei rimborsi. Lo ha dimostrato ... lanazione.it

Ricostruzione post alluvione. Inaugurato oggi a Sant’Agata sul Santerno (Ra) il palazzetto dello sport ‘Giorgio Gadoni’, ristrutturato dopo i danni causati a maggio 2023Dopo i danni subiti a causa dell’ alluvione di maggio 2023 era stato costretto a chiudere. Oggi, sabato 10 gennaio, il palazzetto dello sport Giorgio Gadoni di Sant’Agata sul Santerno, nel ravennate ... corrierecesenate.it

Partito il cantiere, ora Lungocenta Croce Bianca si rinnova dopo i danni dell'alluvione: in arrivo la nuova pista ciclabile, il marciapiede e l'illuminazione - facebook.com facebook