San Mauro | cammina tra storia e natura per sostenere il territorio

Il 24 maggio 2026, San Mauro Torinese sarà teatro della terza edizione della Passeggiata 5×1000, evento che si svolge nell’ambito della Festa delle Fragole. La manifestazione invita i partecipanti a camminare tra storia e natura, promuovendo la valorizzazione del territorio locale. La passeggiata rappresenta un’occasione per scoprire le peculiarità della zona e coinvolgere la comunità in un momento di condivisione.

Il 24 maggio 2026, San Mauro Torinese ospiterà la terza edizione della Passeggiata 5×1000, un evento che si inserisce nel calendario della tradizionale Festa delle Fragole. La manifestazione, che punta a coniugare benessere fisico e sostegno alla comunità, vedrà i partecipanti muoversi lungo un itinerario tra natura e storia locale. Il punto di ritrovo è fissato per le ore 9:00 in Piazza Europa. Da lì, il gruppo percorrerà un anello che attraverserà luoghi di grande valore per l’identità del territorio, come l’Ecomuseo del Freidano e il Mulino Sambuy OdV. Il tracciato prevede inoltre un passaggio attraverso Settimo Torinese prima del rientro definitivo a San Mauro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Mauro: cammina tra storia e natura per sostenere il territorio San Mauro Pascoli: Scarpe in omaggio ai neonati, un rito che celebra storia e futuro del territorio.San Mauro Pascoli: Un Benvenuto in Piccolo per Grandi Arrivi San Mauro Pascoli ha celebrato l’inizio del 2026 con un gesto che affonda le radici... Tra storia e natura: escursione panoramica dal Sasso di Dascio a San FedelinoL’escursione prende avvio lungo la mulattiera dell’antica Via Regina, tracciato secolare che collegava i territori del Lario con le Alpi.