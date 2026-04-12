La salvezza sembra difficile da raggiungere per la squadra, con poche chances di evitare la retrocessione. La distanza dai ultimi in classifica, che sono ancora più vicini alla zona a rischio, si riduce ma rimane significativa. La situazione si complica ulteriormente considerando che manca ancora una partita da disputare. Attualmente, i punti che dividono la squadra dalla zona retrocessione sono nove.

di Lorenzo Vero I punti che separano il Pisa dalla zona retrocessione restano nove, ma con una giornata in meno rimasta da giocare. Alle 15 di ieri la Cremonese di Giampaolo ha perso lo scontro diretto all’Unipol Domus contro il Cagliari di Pisacane nello scontro diretto per la salvezza. A decidere è stato un gol di Sebastiano Esposito. E potrebbe sfruttare questa occasione il Lecce, che nel caso in cui dovesse battere il Bologna al Dall’Ara salirebbe a quota 30, rendendo per i nerazzurri le percentuali di permanenza in massima serie davvero infime. Anzi, prosegue questo testa a testa con il Verona, sconfitto dal Torino, tra due squadre che non vogliono abbandonare l’altra all’ultimo posto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvezza, la missione è quasi impossibile. E l’aritmetica non sorride ai nerazzurri

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