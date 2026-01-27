Neve in montagna e allerta per vento forte | raffiche fino a 88 km h nelle Marche

La presenza di neve in montagna e le raffiche di vento fino a 88 kmh nelle Marche richiedono attenzione e misure di sicurezza adeguate. Le condizioni atmosferiche attuali evidenziano l’importanza di monitorare gli aggiornamenti e rispettare le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza delle persone e delle attività nella regione.

Ancona, 27 gennaio 2026 — Il vento torna protagonista e riporta l’attenzione sulla sicurezza del territorio. Nelle Marche la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, sarà segnata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche che ha spinto la Protezione civile regionale a diramare un’allerta gialla per rischio idrogeologico e per vento, concentrata in particolare nelle aree a ridosso dell’Appennino. Sotto osservazione soprattutto l’Urbinate per la pioggia, ma l’avviso per le raffiche riguarda più in generale tutte le province interne, dove potranno risultare intense. Allerta gialla per vento e rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

