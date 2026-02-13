Cibo cultura e società | giornalista esplora il Lotto nel Piatto a Santa Croce Analisi tra psicologia e salute

Giovanni Mancinone ha presentato venerdì 13 febbraio 2026 a Santa Croce di Magliano il suo nuovo libro, “Il lotto nel piatto”, un saggio che analizza come le scelte alimentari siano influenzate dai simboli e dalle credenze legate al gioco del lotto, e come questa relazione rifletta aspetti della psiche e della salute.

Il Cibo al Centro del Dibattito: Giovanni Mancinone Porta “Il Lotto nel Piatto” a Santa Croce. Santa Croce di Magliano ha ospitato venerdì 13 febbraio 2026 la presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Mancinone, “Il lotto nel piatto”. L’evento, che ha visto un ampio pubblico riunirsi presso l’Hostaria da Licchio, ha esplorato il complesso rapporto tra cibo, cultura e società, offrendo spunti di riflessione attraverso un approccio multidisciplinare. Dalla Cronaca all’Alimentazione: Un Nuovo Percorso per Mancinone. Giovanni Mancinone, giornalista con vent’anni di esperienza e un passato da vice direttore regionale della redazione RAI, ha presentato un’opera che segna una svolta nel suo percorso professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su santa croce

Domenica 4 gennaio, Santa Croce sull'Arno ha commemorato la sua patrona, Santa Cristiana.

Lo scorso 28 novembre, alla scuola primaria Villa di Villasanta, un bambino ha trovato un insetto nel suo piatto durante il pasto.

Ultime notizie su santa croce

Argomenti discussi: Combattiamo lo spreco alimentare per tornare in armonia con il mondo; Dopo il premio Unesco alla cucina italiana, torniamo ad un'offerta gastronomica più genuinamente elbana; Say Social e Nextplora esplorano con ‘Decode’ la cultura del cibo oltre l’analisi dei consumi; Dal piatto alla mente quando lo psicologo incontra l’agronomo.

Il cibo che unisce: la cultura del sospeso di Prima Persona Plurale, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà ...LECCE - Un gesto semplice, capace però di attivare una rete di relazioni, fiducia e cura. È la cultura del sospeso, una delle azioni più significative nate ... corrieresalentino.it

Nasce a Roma il FAO MuNe, dove il cibo è cultura e impegno globale: 80 anni di storia Fao tra sculture di Pistoretto e l’ulivo rinato di Atchugarry, simbolo di pace con la ...È aperto al pubblico dal 20 ottobre il nuovo Museo e Network dell’Alimentazione e dell’Agricoltura della Fao. Situato nei pressi del Circo Massimo e del Colosseo a Roma, il FAO MuNe racconta gli 80 ... corriere.it

Santa Croce di Magliano 12 febbraio 2026 Giorno speciale per Giacomo Pio che compie 18 anni La dedica: "Oggi sei entrato ufficialmente nell’età della maturità, ma hai dimostrato più volte di esserlo già da bambino… Buon vento, buona cavalcata e buona vi - facebook.com facebook