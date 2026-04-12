Salmo ‘Hellvisback 10 Years Later’ subito in testa alla classifica

L'album “Hellvisback” di Salmo torna in vetta alle classifiche a dieci anni dalla sua uscita, riscontrando un successo immediato e sorprendente nelle vendite. L'album, lanciato nel 2016, aveva raggiunto posizioni alte nelle chart, e ora, a distanza di un decennio, si conferma tra i dischi più venduti. La rimonta si è verificata subito dopo l’uscita del nuovo progetto, che ha riscosso un forte interesse tra il pubblico.

Proprio come nel 2016, con l’immediato e sorprendente riscontro di vendite per l’album culto ‘Hellvisback’, Salmo monopolizza dieci anni dopo la testa della classifica settimanale FimiNiq con ‘Hellvisback 10 Years Later’ (Sony Music Italy), pubblicato il 3 aprile: a una settimana dalla release, il nuovo progetto conquista subito la posizione numero 1 della Top 100 Album & Compilation e si piazza sul gradino più alto della Top 20 Cd, Vinile Musicassette. La nuova edizione del progetto contiene tre brani inediti: 10 Ad, ‘Crackers’ ed ‘Eclissi’, che ampliano e aggiornano l’universo di “Hellvisback” per spingersi oltre, aprendo la strada a nuove direzioni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salmo, ‘Hellvisback 10 Years Later’ subito in testa alla classifica Classifica FIMI dal 3 al 9 aprile 2026, Salmo in vetta negli album con “Hellvisback 10 Years Later”A distanza di dieci anni dal primo rilascio, Hellvisback di Salmo domina tra gli album nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti... Symphony Record Shop, giovedì 2 aprile apertura serale speciale per festeggiare l'uscita di "Hellvisback 10 years later" di SalmoHellvisback è stato il quarto album in studio del rapper Salmo, pubblicato il 5 febbraio del 2016 dalla Sony Music. HELLVISBACK 10 ANNI DOPO (ep. 1)