Milly Carlucci riporta in TV Canzonissima | un classico della Rai rivive dopo 50 anni

Ritorno a Canzonissima: Milly Carlucci Rilancia un Mito della Televisione Italiana. Dopo oltre mezzo secolo di assenza, il celebre programma “Canzonissima” è pronto a tornare sul piccolo schermo in primavera, affidato alla conduzione di Milly Carlucci. L’annuncio, diffuso tramite un post sui social media della conduttrice il 16 febbraio 2026, segna il rilancio di un format iconico della televisione italiana e un tentativo della Rai di valorizzare il suo ricco patrimonio musicale. Un Tuffo nel Passato: La Storia di un Fenomeno Televisivo. “Canzonissima” debuttò nel 1956 e per dodici edizioni, fino al 1975, rappresentò un punto di riferimento per l’intrattenimento serale italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

