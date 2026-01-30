Lupi e ululati nella notte l’agricoltore | Sembrava di essere in un film erano a 100 metri da me Video

Nella notte, nella campagna di Bando, un agricoltore ha filmato l’arrivo di alcuni lupi. Le immagini mostrano gli animali che ululano a pochi metri da lui, a circa 100 metri di distanza. Dice di aver avuto la sensazione di trovarsi in un film, tanto la scena era impressionante. La zona, di solito tranquilla, si è trasformata in pochi minuti in un luogo di incontri selvaggi e inaspettati.

Ferrara, 30 gennaio 2026 – E’ notte, campagne di Bando, frazione di Argenta. In fondo le luci di Sorgeva, a destra una costruzione illuminata. Si sentono i passi, gli scarponi nell’erba, il telefonino è puntato verso quelle luci. A filmare è Gianfranco Tomasoni, 62 anni, da 37 allevatore di bovini. Viene da Brescia, Tomasoni, fa parte della Cia (Confederazione italiana agricoltori). Gli altri chiudevano, lui comprava. Ha tre stalle tra Portomaggiore e Argenta, 1800 capi, 300 ettari dove coltiva tutto quello che serve alle sue mucche, da carne e da latte. Lupi e ululati nella notte: il video E’ notte, il video sembra girato nel Klondike, Il richiamo della foresta, romanzo di Jack London. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

