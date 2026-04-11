Terrore alla scuola Torelli | dodicenne sale sul tetto e scappa

Una studentessa di dodici anni della classe 2013 ha causato scompiglio presso la scuola media Torelli di via Don Lucchinetti. Durante le lezioni del mattino, si è arrampicata sul tetto dell’edificio scolastico, provocando molta preoccupazione tra insegnanti e studenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, che hanno cercato di convincerla a scendere e mettere fine alla situazione di emergenza.

Un preadolescente della classe 2013 ha scatenato il panico presso la scuola media Torelli di via Don Lucchinetti, dopo essersi arrampicato sul tetto dell’edificio scolastico durante le ore mattutine. Il giovane studente, descritto come un ragazzo con un carattere difficile e una situazione familiare complessa, è riuscito a eludere i controlli prima di compiere il gesto che ha richiesto l’intervento immediato di forze dell’ordine e mezzi di soccorso. L’episodio si è consumato ieri, lasciando i residenti delle vicinanze e i presenti in uno stato di forte apprensione. La vista di due pattuglie della Polizia, unitamente alla presenza di un’ambulanza, di un’automedica e dei Vigili del Fuoco, ha alimentato il timore per l’incolumità del bambino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore alla scuola Torelli: dodicenne sale sul tetto e scappa Scappa dalla classe e sale sul tetto: attimi di apprensione alla scuola media TorelliAttimi di apprensione questa mattina alla scuola media Torelli di Sondrio: durante le lezioni della mattinata, infatti, uno studente è scappato... Leggi anche: Studente sale sul tetto. Paura alla media Torelli