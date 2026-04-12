Russia Putin nella chiesa di Cristo Salvatore a Mosca per la Pasqua ortodossa

Sabato sera, a Mosca, si è svolta una cerimonia pasquale ortodossa presso la chiesa di Cristo Salvatore. Alla funzione hanno preso parte il presidente russo e il sindaco della città, che hanno partecipato insieme alla comunità locale. La partecipazione si è svolta durante la notte di Pasqua, un momento tradizionale per i fedeli ortodossi nella capitale russa.

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin e il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin hanno partecipato sabato sera a una funzione pasquale ortodossa a Mosca. Il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, ha celebrato la messa nella Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca. Kirill ha ringraziato Putin per aver ordinato personalmente il trasferimento delle icone della Madre di Dio di Vladimir e di Donskaya alla Chiesa ortodossa russa, precedentemente conservate alla Galleria Tretyakov. La partecipazione del leader del Cremlino alla funzione segue il suo annuncio di una tregua pasquale temporanea in Ucraina a partire da sabato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, Putin nella chiesa di Cristo Salvatore a Mosca per la Pasqua ortodossa Troppi giovani africani morti per Putin, coinvolta anche la Chiesa OrtodossaAbdoulaye Issaka Ismael era nato il 30 novembre 1998 e frequentava un corso di laurea magistrale presso l’Università statale russa del Turismo e dei... Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in UcrainaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa.