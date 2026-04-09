Pasqua ortodossa Putin annuncia la tregua in Ucraina

Il presidente russo ha annunciato una tregua in Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa. La comunicazione è stata diffusa dal servizio stampa del Cremlino. La decisione riguarda le aree coinvolte nel conflitto e ha effetto a partire dalla data della festività religiosa. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sui termini o sulla durata della sospensione delle operazioni militari.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino. "Per decisione del Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa, in vista dell'imminente festivita' ortodossa della Pasqua, viene dichiarato un cessate il fuoco dalle 16 dell'11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026", si legge nel comunicato. Il Cremlino ha inoltre sottolineato che la Russia si aspetta che l'Ucraina segua l'esempio di Mosca con un cessate il fuoco a Pasqua. "Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l'esempio della Federazione Russa", si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pasqua ortodossa, Putin annuncia la tregua in Ucraina Leggi anche: Trump annuncia una tregua per il gelo in Ucraina: “Putin ha accettato di non colpire le principali città” Guerra Ucraina-Russia, Trump annuncia tregua per il gelo: “Putin ha accettato di non bombardare per una settimana”Nei prossimi giorni l'Ucraina affronterà una pesante ondata di gelo con temperature fino a -30°C. Putin annuncia tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino. Per ... iltempo.it Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, la tregua nel weekendVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 ... leggo.it