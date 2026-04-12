Russia Putin incontra il capo dell' agenzia spaziale in vista dell' anniversario di Gagarin

Il presidente russo ha incontrato il capo dell’agenzia spaziale nazionale in vista dell’anniversario del primo volo spaziale con equipaggio umano, avvenuto 65 anni fa. L’incontro si è svolto sabato e ha riguardato le celebrazioni della Giornata della Cosmonautica, che ricorda l’impresa di un cosmonauta sovietico. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sull’incontro o sulle eventuali discussioni avvenute.

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato sabato il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Bakanov, in vista della Giornata della Cosmonautica, che celebra il 65° anniversario del primo volo spaziale con equipaggio umano compiuto dal cosmonauta sovietico Yuri Gagarin. Nel corso dell’incontro, Putin ha rivolto le proprie congratulazioni a Bakanov e a tutti i cosmonauti russi, definendo l’ultimo anno positivo per il settore spaziale del Paese. Il capo di Roscosmos ha riferito che la costellazione satellitare russa ha raggiunto quota 364 veicoli spaziali in orbita. Bakanov ha inoltre annunciato che il nuovo lanciatore Soyuz-5, il primo sviluppo di questo tipo dal 2014, è ormai quasi pronto presso il cosmodromo di Baikonur Cosmodrome.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, Putin incontra il capo dell'agenzia spaziale in vista dell'anniversario di Gagarin San Pietroburgo, Putin partecipa alla commemorazione dell'anniversario della fine dell'assedio di LeningradoHome > Esteri > San Pietroburgo, Putin partecipa alla commemorazione dell'anniversario della fine dell'assedio di Leningrado Vladimir Putin ha... Marsilio incontra il nuovo direttore dell'Agenzia sanitaria regionale Maurizio BrucchiNel corso dell’incontro sono state condivise le principali linee di intervento e le priorità operative per il sistema sanitario regionale Il...