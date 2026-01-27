San Pietroburgo Putin partecipa alla commemorazione dell' anniversario della fine dell' assedio di Leningrado

San Pietroburgo ha ricordato l'anniversario della fine dell'assedio di Leningrado, con la partecipazione di Vladimir Putin. Durante la cerimonia, il presidente russo ha deposto dei fiori ai piedi del monumento ‘Frontier Stone’ per onorare le vittime e celebrare il ricordo di un episodio cruciale della Seconda guerra mondiale.

Vladimir Putin ha deposto dei fiori ai piedi del monumento 'Frontier Stone' per commemorare l' 82° anniversario della fine dell'assedio di Leningrado durante la Seconda guerra mondiale. Il presidente russo ha anche partecipato a una cerimonia commemorativa al cimitero Piskaryovskoye di San Pietroburgo e ha deposto dei fiori sulla fossa comune. È l'ultima dimora di molte delle vittime dell'assedio di 28 mesi da parte delle forze naziste tedesche durante la Seconda guerra mondiale, terminato nel gennaio 1944. L'assedio di Leningrado fu un blocco militare imposto intorno alla città dal 1941 al 1944.

