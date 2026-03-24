L’assessora allo sport del Comune di Firenze ha espresso solidarietà nei confronti di un atleta azzurro, dopo che quest’ultimo ha pubblicamente commentato di aver subito attacchi via social rivolti sia a lui che alla sua famiglia. L’atleta, plurimedagliato nel lancio del peso, aveva condiviso uno sfogo sui social network in risposta alle critiche ricevute. La politica locale ha condannato gli insulti, definendoli inaccettabili e vergognosi.

Firenze, 24 marzo 2026 – "Esprimo solidarietà a Leonardo Fabbri ”. L’assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, interviene commentando lo sfogo dell'atleta azzurro, plurimedagliato nel lancio del peso, dopo gli attacchi via social che hanno colpito lui e la sua famiglia. "È inaccettabile e vergognoso l’odio feroce che si legge sui social e che, in questo caso, colpisce un campione che porta in alto i colori dell'Italia e della nostra città. Lo sport è fatto di vittorie e sconfitte, ma il rispetto per la persona non deve mai venire meno - ha aggiunto - gli haters non conoscono il sacrificio, il sudore e la dedizione che ci sono dietro ogni singolo lancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attacchi via social a Leonardo Fabbri, la solidarietà dell’assessora Perini. “Odio inaccettabile e vergognoso”

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