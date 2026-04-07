L'assessora comunale di Firenze ha espresso solidarietà alle giovani vittime di aggressioni avvenute nel fine settimana. Ha dichiarato che l'amministrazione si sente vicina alle persone coinvolte e ha sottolineato la necessità di aumentare la sicurezza in città. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica e le autorità stanno valutando eventuali interventi per prevenire ulteriori episodi violenti.

FIRENZE – “Siamo profondamente vicini alle ragazze e ai ragazzi che sono stati aggrediti lo scorso fine settimana. Episodi come questi sono inaccettabili e non devono accadere”. Lo afferma stasera, 7 aprile 2026, l’assessora alle Politiche giovanili del Comune di Firenze, Letizia Perini, rispetto ad aggressioni che risulterebbero esserci state nel centro storico nel fine settimana di Pasqua ai danni di giovani passanti. “Ogni giovane deve poter vivere la città, uscire e divertirsi in serenità e in sicurezza – sottolinea Perini -. Come amministrazione stiamo lavorando con gli strumenti a nostra disposizione per rendere Firenze una città sempre più viva, perché una città vissuta, partecipata e presidiata è anche una città più sicura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Aggressioni a Firenze, l’assessora Perini: “Vicini alle giovani vittime. Serve più sicurezza in città”

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