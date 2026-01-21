Nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 gennaio, i Municipi II, VI, VII e IX di Roma ospitano gli open day dedicati alla Carta di identità elettronica. Un'occasione per approfondire le modalità di rilascio e aggiornamento della Cie presso gli sportelli comunali, senza appuntamento. L'iniziativa mira a facilitare i cittadini nel processo di ottenimento della nuova carta, contribuendo a una più efficace digitalizzazione dei servizi pubblici.

Continuano nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 gennaio gli open day dedicati alla Carta di identità elettronica (Cie). Durante queste giornate, gli uffici anagrafici dei Municipi Roma II, VI, VII e IX saranno aperti in modo straordinario. In particolare, per sabato 24 gennaio, gli ex Punti informativi turistici situati in piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, rimarranno attivi sia nella giornata di sabato 24 che in quella di domenica 25. È importante ricordare che per richiedere la Carta di Identità durante gli open day è sempre obbligatorio prenotare un appuntamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: sabato e domenica open day Carta identita' elettronica in Municipio II, VI, VII e IX

Carta d’identità elettronica a Roma: nuovo open day sabato 17 e domenica 18 gennaioA Roma, gli uffici anagrafici dei Municipi III e XIII parteciperanno a un open day dedicato alla Carta d’identità elettronica nei giorni 17 e 18 gennaio.

Roma: sabato e domenica nuovo open day carta identita’ elettronica in Municipi III e XIIIA Roma, sabato 17 e domenica 18 gennaio, si tengono nuovi open day presso i Municipi III e XIII dedicati alla richiesta e al rinnovo della Carta di Identità Elettronica.

