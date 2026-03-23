Il tecnico ha disertato telecamere e microfoni al termine della gara con il Lecce. Le posizioni della società e dell’allenatore sono chiare Dopo i ko con Genoa, Como e l’eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, la Roma ritrova il successo. Ma non la serenità. I giallorossi battono di misura il Lecce dell’ex tecnico Eusebio Di Francesco e conquistano tre punti importantissimi nella corsa Champions. Grazie alla vittoria contro i salentini, gli uomini di Gasperini hanno agguantato il quinto posto, raggiungendo la Juventus e restando in scia del Como. Rilanciando le ambizioni Champions. Ma il successo con il Lecce, non ha stemperato le tensioni che da settimane accompagnano il mondo giallorosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, cosa si nasconde dietro il silenzio di Gasperini? A breve il faccia a faccia con il club

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