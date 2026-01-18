Gelo Roma Gasperini è una furia | fatti fuori in tre

La partita tra Torino e Roma, valida per la 21ª giornata di Serie A, è in corso. Durante l’incontro, è emerso un problema che ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e la società giallorossa. Gasperini, presente in tribuna, ha mostrato una reazione molto intensa. La situazione richiede attenzione e analisi, mentre la sfida prosegue nel rispetto delle regole e del fair play.

Il problema emerso desta molta preoccupazione in casa Roma e ha suscitato le riflessioni di Gasperini, che è andato su tutte le furie È iniziata da pochi minuti la sfida tra Torino e Roma, valida per la 21° giornata di Serie A e in corso proprio in questi istanti. Sul campo l’attenzione è massima, ma in casa giallorossa il tema mercato continua a occupare un ruolo centrale, anche dopo aver già chiuso le prime operazioni in entrata. La Roma ha infatti messo a segno due acquisti importanti per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il primo è un colpo in prospettiva: il club giallorosso ha puntato sul talento francese Robinio Vaz, classe 2007, prelevato dal Marsiglia, che ha firmato un contratto fino al 2030 con l’obiettivo di crescere gradualmente all’interno del progetto tecnico romanista. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Roma, una metamorfosi totale: la squadra di Gasperini domina fuori casa

Celtic-Roma, ecco dove nasce il gol di ‘Mancini’. E Gasperini è già scatenato: i motivi della furia

Nel match tra Celtic e Roma, la rete di ‘Mancini’ ha attirato l’attenzione, mentre Gasperini si infiamma per motivi legati all’arbitraggio e ai comportamenti dei suoi giocatori. La partita si è aperta con grande intensità, evidenziando le tensioni e le emozioni che caratterizzano questa sfida. Ecco i dettagli sulla nascita del gol e le reazioni che ne sono seguite.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Radio Roma. . Come sopravvivere al gelo e vivere bene l'inverno: i consigli degli esperti A "Cattivissimo", il programma condotto da Marco Rollo su Radio Roma. Abbiamo esplorato i trucchi per affrontare la stagione fredda al top della forma. Gli esperti interve - facebook.com facebook

Aule al gelo nelle scuole di Roma, si allarga lo sciopero degli studenti. La mappa delle proteste ift.tt/HgxB8vC x.com