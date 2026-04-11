Thuy Bertolucci Alfiere della Repubblica | chi è l’unica marchigiana scelta da Mattarella

Il 11 aprile 2026, in occasione di una cerimonia ufficiale, una giovane donna proveniente dalla regione Marche è stata insignita del titolo di Alfiere della Repubblica da parte del Presidente della Repubblica. È l’unica rappresentante della sua regione a ricevere questo riconoscimento in quell’anno. La donna è stata scelta tra numerosi giovani che si sono distinti per il loro impegno sociale e solidale. La cerimonia si è svolta in una città storica delle Marche.

Urbino, 11 aprile 2026 - C’è una generazione che sceglie di impegnarsi, lontana dai luoghi comuni e capace di dare forma concreta alla solidarietà. È quella raccontata dagli attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 28 giovani distintisi nel 2025 per senso civico, altruismo e responsabilità. Un riconoscimento che si affianca alle quattro targhe assegnate a classi capaci di trasformare l’inclusione in esperienza quotidiana. Anche le Marche sono nella lista scelta dal Capo dello Stato, con la 17enne residente a Urbino Noa Thuy Bertolucci. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacapoetessa-jasmeen-kaur-alfiere-della-repubblica-16-anni-qsfcuqm6 Chi è Noa Thuy Bertolucci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Thuy Bertolucci Alfiere della Repubblica: chi è l’unica marchigiana scelta da Mattarella Mattarella conferisce 28 attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica”ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che,... Mattarella conferisce a 28 giovani l’attestato di Alfiere della Repubblica «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di ”Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si...