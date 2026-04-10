Erasmo Genzini racconta Roberta Valente – Notaio in Sorrento | Questa serie è una grande occasione per noi giovani attori
Erasmo Genzini ha condiviso il suo punto di vista sulla serie televisiva in cui interpreta Roberta Valente, notaio a Sorrento. Ha affermato che questa produzione rappresenta un’opportunità importante per i giovani attori, sottolineando come per alcuni sia un passo fondamentale nel percorso professionale, mentre per altri può segnare un punto di svolta nella carriera. La serie ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, contribuendo alla crescita del cast emergente.
Per molti attori le serie televisive sono tappe di un percorso. Per altri diventano momenti di svolta. Roberta Valente – Notaio in Sorrento sembra appartenere più alla seconda categoria, soprattutto per una generazione di interpreti giovani ma già con diversi set alle spalle.È una produzione che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente, nuova eroina della tv. La parola agli attoriRoberta Valente – Notaio in Sorrento, nuova fiction Rai in quattro serate, debutta domenica 12 aprile in prima visione su Rai 1.
“Roberta Valente – Notaio a Sorrento”, intervista a Maria Vera Ratti: “Roberta si prende tanto sul serio, nella vita sono più elastica. Nessuna similitudine tra lei ed Enrica de Il Commissario Riccardi”Altro che professione monotona: il mestiere di notaio diventa sorprendentemente coinvolgente in Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie...
Temi più discussi: Maria Vera Ratti, 'io notaia metodica e pianificatrice a Sorrento'; Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente, nuova eroina della tv. La parola agli attori; Maria Vera Ratti è Roberta Valente, notaio in Sorrento: Io sono disordinata, siamo due persone agli antipodi; Con Roberta Valente nella fiction Rai arriva una notaia.
Erasmo Genzini racconta Roberta Valente – Notaio in Sorrento: Questa serie è una grande occasione per noi giovani attoriIntervista all’attore campano che è tra i quattro protagonisti della fiction che da domenica sarà in onda su Rai1. In questa storia completamente sostenuta da un cast giovane interpreta il pescatore V ... napolitoday.it
Roberta Valente - Notaio a Sorrento: nel cast Alessio Lapice ed Erasmo GenziniLa nuova serie di Rai 1 vede protagonista un notaio che sogna di convolare a nozze col fidanzato storico, ma qualcosa andrà storto ... it.blastingnews.com
Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e Erasmo Genzini. Ecco la trama x.com
ERASMO GENZINI E ALESSIO LAPICE SU RAI 1. Voglio inviare un grosso in bocca al lupo a due attori molto bravi, che ho avuto il piacere di incontrare più volte. Ormai è tutto pronto: da domenica 12 aprile su Rai 1 andrà in onda la nuova fiction “Roberta Val - facebook.com facebook