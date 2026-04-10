Erasmo Genzini racconta Roberta Valente – Notaio in Sorrento | Questa serie è una grande occasione per noi giovani attori

Erasmo Genzini ha condiviso il suo punto di vista sulla serie televisiva in cui interpreta Roberta Valente, notaio a Sorrento. Ha affermato che questa produzione rappresenta un’opportunità importante per i giovani attori, sottolineando come per alcuni sia un passo fondamentale nel percorso professionale, mentre per altri può segnare un punto di svolta nella carriera. La serie ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, contribuendo alla crescita del cast emergente.