La fiction intitolata Roberta Valente – Notaio in Sorrento vede come protagonista Maria Vera Ratti, che interpreta il ruolo di Roberta Valente, una notaio in una località di mare. La serie, che ha un numero specifico di puntate, è disponibile su piattaforme di streaming, anche se i dettagli precisi su quante siano e dove vederla non sono stati ancora forniti ufficialmente. La narrazione si svolge tra scenari marittimi e vicende legate a segreti e rinascite.

Dismessi i panni di Enrica ne Il Commissario Ricciardi, Maria Vera Ratti è la protagonista di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, una fiction che profuma di mare, segreti e rinascite. La splendida città campana fa da sfondo a questa “favola moderna” che mette al centro il coraggio di una donna pronta a sfidare i propri fantasmi per ritrovare se stessa. Di cosa parla Roberta Valente – Notaio in Sorrento?. Roberta Valente è una donna brillante che ha già stabilito un record: è la notaia più giovane d’Italia. Eppure, dietro la sua maschera di perfezione e il bisogno ossessivo di controllo, si nasconde un dolore lontano, legato alla perdita dei genitori quando aveva solo 5 anni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: cast, quante puntate sono e dove vedere la fiction

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