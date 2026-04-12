Roberta Valente – Notaio in Sorrento | quante puntate durata e quando finisce

Roberta Valente, notaio con sede a Sorrento, è protagonista di una serie televisiva che si compone di diverse puntate. La trasmissione, trasmessa in prima serata, ha una durata variabile tra i 45 e i 60 minuti per episodio. La programmazione è iniziata nel mese di ottobre e si prevede che si concluda entro la fine di dicembre. La serie approfondisce aspetti della professione notarile attraverso interviste e riprese sul campo.

. Quante puntate sono previste per Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate (2 episodi a puntata, 8 in totale): la prima domenica 12 aprile 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – domenica 3 maggio 2026. Di seguito la programmazione compelta: Prima puntata: domenica 12 aprile 2026. Seconda puntata: domenica 19 aprile 2026. Terza puntata: domenica 26 aprile 2026. Quarta puntata: domenica 3 maggio 2026. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai 1? Ogni serata sarà composta da due episodi che andranno in onda uno dopo l’altro.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: quante puntate, durata e quando finisce Roberta Valente – Notaio in Sorrento: cast, quante puntate sono e dove vedere la fictionDismessi i panni di Enrica ne Il Commissario Ricciardi, Maria Vera Ratti è la protagonista di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, una fiction che... Leggi anche: Roberta Valente-Notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti: trama, cast e puntate della fiction di Rai1