“ Roberta Valente – Notaio in Sorrento ” è la nuova fiction di Rai Uno che vede come protagonista una giovane e brillante professionista, interpretata da Maria Vera Ratti. Con questa nuova serie, la rete di Stato punta a un’esperienza completamente nuova: non si tratta di una storia in cui sono le forze dell’ordine a guidare la narrazione, ma di una trama che mixa sapientemente mistero, emozioni e paesaggi mozzafiato. “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”: la trama. Protagonista della serie è Roberta Valente, la notaio più giovane d’Italia. Donna razionale, precisa e abituata a pianificare ogni singolo aspetto della sua vita, Roberta si trova a vivere una profonda trasformazione quando decide di trasferirsi da Milano nel suo Paese natale, Sorrento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction di Rai 1: data di inizio, cast e trama

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Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente, nuova eroina della tv. La parola agli attoriRoberta Valente – Notaio in Sorrento, nuova fiction Rai in quattro serate, debutta domenica 12 aprile in prima visione su Rai 1.

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Roberta Valente: notaio in Sorrento, tutto sulla nuova fiction con Maria Vera Ratti e Alessio LapiceDalla giornata di domenica 12 aprile 2026, parte la nuova serie televisiva della Rai intitolata Roberta Valente: notaio in Sorrento. Scopriamo ... alfemminile.com

Maria Vera Ratti è Roberta Valente, notaio in Sorrento: «Io sono disordinata, siamo due persone agli antipodi»Che noia fare il notaio? Non per tutti o quanto meno non per Roberta Valente, notaio in Sorrento come si intitola la nuova serie tv targata Rai Fiction e Rodeo Drive, in onda ... leggo.it

È Roberta Valente nella nuova fiction dal 12 aprile - facebook.com facebook

Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e Erasmo Genzini. Ecco la trama x.com