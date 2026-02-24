Carrarese Crisi di risultati ma la classifica è amica La distanza dai playout resta a quattro lunghezze

Una serie di risultati deludenti ha ridotto le possibilità di salvarsi per la Carrarese, che ha conquistato appena un punto nelle ultime cinque gare. La squadra fatica a trovare la via del gol e le sconfitte si accumulano, ma la posizione in classifica resta favorevole grazie alla distanza ridotta dai playout. La sfida successiva si presenta come un'occasione per invertire il trend e cercare punti preziosi. La squadra si prepara a una partita fondamentale in trasferta.

La Carrarese ha fatto un solo punto nelle ultime cinque partite ma la classifica le è ancora amica. Gli azzurri hanno dimezzato il vantaggio dalla zona play-out che comunque rimane distante 4 punti. Uno in più, invece, li separa dalla retrocessione diretta. La lotta per la permanenza in serie B è ancora tutta da scrivere e passerà dalle restanti 12 gare (6 in casa e 6 in trasferta) che vedranno la squadra di Antonio Calabro confrontarsi con ben 7 delle 8 formazioni che attualmente le stanno dietro in classifica. Sarà una serie pirotecnica di scontri diretti che inizierà domenica pomeriggio da Mantova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

