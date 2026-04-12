A La Spezia si preparano una serie di provvedimenti che interesseranno circa dieci persone coinvolte in risse e scontri tra diverse fazioni. Alcuni di questi Daspo urbani sono già stati notificati, mentre altri sono ancora in fase di consegna. La misura mira a impedire la frequentazione di determinate aree ai soggetti coinvolti, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza nel centro cittadino.

La Spezia, 12 aprile 2026 – I provvedimenti sarebbero poco meno di una decina: alcuni già notificati, altri in procinto di essere consegnati ai diretti interessati. Per i presunti protagonisti delle risse a sfondo politico tra antifascisti e militanti e simpatizzanti di estrema destra, che nella seconda metà dello scorso anno avrebbero dato vita a una serie di risse e ’ spedizioni ’ contro le opposte fazioni, è in arrivo una pioggia di Daspo urbani. Una decisione, quella della Questura, presa a seguito delle indagini sui diversi episodi di violenza che sarebbero scaturiti tra i due schieramenti: una recrudescenza da tempo finita sotto la lente della Questura e delle altre forze dell’ordine.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risse e scontri tra le opposte fazioni, in arrivo una pioggia di Daspo urbani

Morto in Libia il figlio di Gheddafi, Saif al-Isam, durante i scontri tra fazioni armate nel Paese.Il figlio prediletto del colonnello Muammar Gheddafi, Saif al-Islam, è stato ucciso in Libia durante scontri tra milizie armate nella città di Zintan.

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