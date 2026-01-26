Durante la trasferta di Pesaro a Livorno, una rissa tra tifoserie si è verificata nel pre-partita, portando a due feriti e numerosi provvedimenti di Daspo. Ombrelli usati come strumenti di violenza, pugni e calci hanno caratterizzato gli scontri, che si sono svolti a pochi passi dallo stadio. L’episodio sottolinea la necessità di interventi per prevenire la violenza negli eventi sportivi.

Ombrelli trasformati in armi, pugni e calci a due passi dallo stadio. È degenerata così la trasferta dei tifosi di Pesaro a Livorno: prima del match con la Vis Pesaro, una rissa con la tifoseria locale è esplosa nel pre-partita. Venti ultras pesaresi sono stati fermati dalla polizia, denunciati per rissa aggravata e avviati al Daspo. E almeno due di loro sono finiti al pronto soccorso. È successo ieri pomeriggio, poco prima delle 16, a poche centinaia di metri dallo Stadio Armando Picchi. I tifosi pesaresi coinvolti non erano tra quelli già entrati nell’impianto: avevano parcheggiato le auto, acquistato i biglietti al botteghino e poi, improvvisamente, si erano mossi in direzione opposta allo stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontri fra tifosi, due feriti. E molti Daspo in arrivo

Leggi anche: Scontri dopo Real Normanna-Modica: 8 Daspo per i tifosi violenti

Autostrada A1: scontri fra tifosi della Lazio e del Napoli fra Ceprano e Frosinone. Incappucciati e con bastoniNella mattina del 25 gennaio 2026, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sull'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone a causa di scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Scontri tra tifosi del Napoli e dello Sporting: il premio va ad un ultras portoghese

Argomenti discussi: Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo la carreggiata; Scontri fra tifosi di Livorno e Vis Pesaro, due finiscono al pronto soccorso; Scontri in autostrada tra tifosi di Roma e Fiorentina (video); Autostrada A1, violenti scontri con mazze e martelli tra 200 ultras della Roma e della Fiorentina.

Scontri fra tifosi, due feriti. E molti Daspo in arrivoOmbrelli trasformati in armi, pugni e calci a due passi dallo stadio. È degenerata così la trasferta dei tifosi di Pesaro a Livorno: prima del match con la Vis Pesaro, una rissa con la tifoseria local ... ilrestodelcarlino.it

Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo carreggiataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo carreggiata ... tg24.sky.it

Scontri ultrà tra laziali e napoletani Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all’alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di - facebook.com facebook

Ancora scontri tra tifosi in autostrada, centinaia di identificati. Coinvolti ultras di Napoli e Lazio. I sindacati di polizia 'Daspo a vita' #ANSA x.com