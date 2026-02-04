Saif al-Islam, il figlio di Muammar Gheddafi, è morto in Libia durante gli scontri tra milizie a Zintan. Le notizie sono confermate da fonti locali, e la sua morte segna un altro capitolo violento nel caos che attanaglia il Paese. La città è tornata a essere teatro di combattimenti intensi, e ora si teme un'ulteriore escalation della guerra civile.

Il figlio prediletto del colonnello Muammar Gheddafi, Saif al-Islam, è stato ucciso in Libia durante scontri tra milizie armate nella città di Zintan. L’annuncio della sua morte è arrivato da diversi media locali, che hanno citato fonti vicine al 53enne ex esponente del regime, senza fornire dettagli precisi sulle circostanze esatte del decesso. Secondo quanto riferito da al Arabiya, l’attacco sarebbe stato orchestrato da quattro persone che avrebbero colpito Saif mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. Le ferite riportate sarebbero state gravi, e i presunti autori dell’agguato si sarebbero dati alla fuga subito dopo l’attentato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morto in Libia il figlio di Gheddafi, Saif al-Isam, durante i scontri tra fazioni armate nel Paese.

Approfondimenti su Gheddafi Saif al Islam

La notizia dell'uccisione di Saif al-Islam Gheddafi si diffonde tra le fonti libiche, anche se ancora mancano conferme ufficiali.

Saif Gheddafi è stato ucciso in uno scontro armato tra milizie in Libia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gheddafi Saif al Islam

Argomenti discussi: Ucciso in Libia Saif al-Isam Gheddafi, secondogenito del rais; Libia, ucciso il figlio di Gheddafi: Saif al-Islam è morto durante gli scontri tra le milizie; Libia, morto Saif al-Islam Gheddafi: era il secondo figlio del rais | Media: Ucciso in scontri tra milizie; Libia, ucciso Saif al-Islam diglio del colonnello Gheddafi.

Saif Gheddafi morto in Libia in uno scontro armato tra milizie, chi era il figlio del colonnello ex dittatoreSaif Gheddafi è morto a 53 anni: restano dubbi su cause e dinamica del decesso. Figura chiave della Libia post-2011, era il secondogenito del leader ... virgilio.it

Libia, ucciso il figlio di Gheddafi: Saif al-Islam è morto durante gli scontri tra le milizieDopo 15 anni da quel lontano 20 ottobre 2011, il deserto libico torna a macchiarsi di sangue e questa volta il colpo esploso scuote le fondamenta stesse della frammentata e miscellanea ... ilmessaggero.it

Morto il fiiglio di Gheddafi, Saif al Islam ucciso durante scontri tra milizie a Zintan https://tg.la7.it/esteri/morto-figlio-gheddafi-saif-ucciso-scontro-milizie-zintan-03-02-2026-252041 - facebook.com facebook