Paura in campo per un calciatore | ricoverato dopo scontro di gioco

Durante una partita di Terza categoria a Maiolo, un calciatore è stato ricoverato dopo uno scontro di gioco con un compagno. L'incidente ha coinvolto una caduta violenta a terra, suscitando preoccupazione tra i presenti. La partita tra la squadra locale e il Corpolò si è interrotta mentre i soccorsi intervenivano sul posto.

Maiolo (Rimini), 9 marzo 2026 – Lo scontro di gioco con un compagno. La caduta rovinosa a terra. Paura in campo sabato a Maiolo, durante la partita di calcio del campionato di Terza categoria tra la squadra locale e il Corpolò. Al 41esimo minuto del primo tempo due giocatori del Maiolo si sono scontrati tra loro nel tentativo di intercettare il pallone e sono rimasti a terra. Il giocatore a terra: “Aiuto, non riesco a respirare”. Uno dei due, Francesco Bonfè, centrocampista di 32 anni, ha preso una fortissima botta al torace. “Aiuto, non riesco a respirare”, l’allarme del giocatore. La partita è stata subito sospesa, è stato chiamato il 118 e poco dopo un’ambulanza è arrivata in campo per prestare soccorso al giocatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

