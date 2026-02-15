Rissa nel tunnel tra dirigenti di Inter e Juventus | coinvolto anche Marotta

Durante il derby d’Italia, un alterco tra dirigenti di Inter e Juventus si è scatenato nel tunnel dello stadio, coinvolgendo anche Marotta. La discussione è nata da un episodio di nervosismo tra i due club, che ha portato a un confronto acceso tra le due parti. Testimoni hanno riferito di uno scontro verbale molto acceso, con alcuni addetti ai lavori che hanno provato a calmare gli animi.

Nel derby d’Italia si è acceso un conflitto di protagonisti e correnti di tensione che ha trovato il suo epicentro nel tunnel dello stadio. L’episodio chiave ha riguardato un’espulsione decisiva, accompagnata da proteste veementi e confronti che hanno coinvolto dirigenti e responsabili tecnici delle due squadre, segnando un momento di grande durezza tra il box e la panchina. Al 42’ il difensore Pierre Kalulu viene allontanato per la seconda ammonizione a seguito di un contatto giudicato falloso dall’arbitro Federico La Penna. La decisione scatena la reazione della Juventus, convinta che l’avversario abbia simulato per condizionare l’esito della trattativa arbitrale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

