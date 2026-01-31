Il Sassuolo di Grosso batte 3-1 il Pisa in trasferta e si prende tre punti fondamentali in classifica. Berardi apre le marcature e entra nella storia della Serie A. La squadra emiliana domina il match e lascia i toscani in fondo alla graduatoria.

Pisa Sassuolo 1-3, vittoria fondamentale per gli emiliani che lasciano i toscani sul fondo. Attesa per la reazione del Napoli dopo la lezione della Juve. Il pomeriggio di Serie A regala gol e verdetti importanti che muovono la classifica in zone delicate, offrendo spunti di riflessione anche in ottica generale per il prosieguo del torneo. Nell’anticipo appena concluso, il Sassuolo ha espugnato l’Arena Garibaldi con una prova di forza e cinismo, superando i padroni di casa per 1-3. Un risultato che lancia gli emiliani verso zone più tranquille della graduatoria, ma che contemporaneamente affossa ulteriormente i toscani, sempre più fanalino di coda del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisa Sassuolo 1-3: tutto facile per i neroverdi di Grosso, Berardi segna ed entra nella storia della Serie A

Alle 15 all'Arena Garibaldi, Pisa e Sassuolo scendono in campo per la 23ª giornata di campionato.

Sassuolo espugna Pisa 3-1: show di Berardi e tris neroverdeAGI - Il Sassuolo ha vinto a Pisa per 3-1 lasciando i toscani sempre più ultimi in classifica con 14 punti. Gli emiliani sono stati trascinati da un super Berardi che ha sbloccato il risultato al 25mo ... msn.com

Serie A - Pisa-Sassuolo 1-3: i neroverdi sbancano l'Arena Garibaldi con Berardi, l'autogol di Caracciolo e Koné. Vana la rete di Aebischer al 51'SERIE A - Il Sassuolo torna a vincere anche in trasferta (non succedeva da novembre) regolando 1-3 il Pisa con una prestazione tutta estro ed esperienza. A cont ... eurosport.it

#Berardi da record Come riferito da Opta, con la rete realizzata in Pisa Sassuolo è diventato il primo giocatore a segnare almeno 5 gol in più di 10 stagioni diverse di Serie A dalla stagione 2013/14 (il suo primo nella competizione) #Calcionews24 - facebook.com facebook

#Sassuolo in scioltezza: 3-1 a #Pisa, a segno anche #Berardi x.com