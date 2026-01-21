Si sono aperte ieri mattina nella sede perugina della Camera di commercio dell’Umbria le degustazioni dei vini in concorso per la quinta edizione del concorso " L’Umbria del vino ". A valutare i diversi vini e, quindi, decretare i vincitori sarà un team di giurati esperti, coordinati dall’enologo Riccardo Cotarella. Ne fanno parte gli enologi Maurilio Chioccia, capo panel della commissione, Pierpaolo Chiasso, Paolo Brogioni e Andrea Radicchio, i sommelier Pietro Marchi, presidente Ais Umbria, e Massimo Caponi, la giornalista enogastronomica Francesca Granelli. L’edizione 2026 del concorso enologico promosso dalla Camera di commercio dell’Umbria, attraverso la sua azienda speciale Promocamera, vede quest’anno un numero record di partecipanti, con 57 cantine di tutta la regione i cui vini concorrono nelle diverse categorie di prodotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Umbria del vino, via al concorso. Record di cantine: 57 in lizza

