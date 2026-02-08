Sardegna pulita | volontari rimuovono 80 kg di rifiuti lungo la SP72 un gesto per l’ambiente e il territorio

Un gruppo di volontari ha preso d’assalto la strada tra Curcuris e Pompu, raccogliendo 80 chili di rifiuti abbandonati. Hanno passato la mattina a pulire, riempiendo sacchi e rifiutando di lasciare tracce di spazzatura. Un gesto semplice che dimostra come anche un piccolo sforzo può fare la differenza per il territorio.

Un’ondata di impegno civico ha ripulito la strada che collega il campo sportivo di Curcuris al confine con il comune di Pompu, liberandola da ottanta chili di rifiuti abbandonati. L’iniziativa, promossa dall’associazione Plastic Free e sostenuta dall’amministrazione locale, ha visto la partecipazione di volontari di diverse età, provenienti da Curcuris, Ales e Gonnoscodina, che hanno dedicato il pomeriggio di ieri alla bonifica di un tratto di tre chilometri della Strada Provinciale 72. Un gesto concreto, che va oltre la semplice rimozione di immondizia, e che testimonia una crescente sensibilità verso la salvaguardia dell’ambiente e la cura del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sardegna Pulita

Questa mattina i volontari di Plastic Free sono tornati a pulire la spiaggia di Multedo, a Pegli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sardegna Pulita

Volontari, sub e apneisti rimuovono 6 quintali di rifiuti dai fondali di CastelsardoSeicento chili di rifiuti rimossi dai fondali per combattere l’inquinamento della preziosa risorsa mare. L’impresa è stata compiuta da 43 volontari che hanno partecipato alla VII edizione di Fondali ... unionesarda.it

Aria pulita, rumore del vento tra gli alberi e il mare a pochi minuti Questo residence vicino alla Baia delle Mimose a Badesi, nel nord della Sardegna, è perfetto per chi cerca relax senza rinunciare a comfort e servizi. Ideale per famiglie e coppie Manda facebook