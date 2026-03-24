Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato cinque volte il nuovo compagno della sua ex. L’aggressione è avvenuta a seguito di un confronto verbale tra i due. L’episodio si è verificato in un’area urbana e la vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La polizia ha fermato l’aggressore poco dopo l’incidente.

L'aggressione è avvenuta a seguito di una confronto verbale fra il 39enne e il nuovo compagno della sua ex. L'uomo è stato ritrovato riverso a terra e in gravi condizioni, e tempestivamente trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato operato d’urgenza per le lesioni riportate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Acireale (CT), 39enne accoltella 5 volte il compagno dell'ex per motivi di "gelosia", arrestato per tentato omicidio - VIDEO

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