Riconoscimenti a 15 anni è Alfiere della Repubblica | Tommaso Lavecchia e la sua passione per l' astronomia

A soli 15 anni, un giovane di San Miniato è stato nominato Alfieri della Repubblica dal presidente della Repubblica. La nomina rientra tra i riconoscimenti assegnati a 28 giovani che si sono distinti per meriti civici, culturali e sociali. La sua passione per l’astronomia ha contribuito a ricevere questo prestigioso riconoscimento, che viene assegnato a chi si è distinto per il suo impegno e meriti pubblici.