Riconoscimenti a 15 anni è Alfiere della Repubblica | Tommaso Lavecchia e la sua passione per l' astronomia
A soli 15 anni, un giovane di San Miniato è stato nominato Alfieri della Repubblica dal presidente della Repubblica. La nomina rientra tra i riconoscimenti assegnati a 28 giovani che si sono distinti per meriti civici, culturali e sociali. La sua passione per l’astronomia ha contribuito a ricevere questo prestigioso riconoscimento, che viene assegnato a chi si è distinto per il suo impegno e meriti pubblici.
A soli 15 anni, Tommaso Lavecchia, originario di San Miniato, è stato nominato tra i 28 Alfieri della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: un riconoscimento prestigioso conferito ai giovani distintisi per meriti civici, culturali e sociali.Il giovane si è fatto notare per.🔗 Leggi su Pisatoday.it
La poetessa Jasmeen Alfiere della Repubblica a 16 anni: “Racconto in versi i pensieri dei giovani”Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – “Sono fiera di me stessa e mi sento davvero importante a ricevere questo riconoscimento che desideravo.
Ludovico è “Alfiere della Repubblica“. Diciotto anni, volontario all’oratorio: "Sono i bambini ad arricchire me"È felice e orgoglioso, anche se per questa notizia gli è toccato discutere un po’ con la fidanzatina.