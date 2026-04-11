La poetessa Jasmeen Alfiere della Repubblica a 16 anni | Racconto in versi i pensieri dei giovani

A soli 16 anni, la poetessa Jasmeen ha ricevuto un riconoscimento per i suoi versi, in cui esprime i pensieri dei giovani. La giovane si mostra soddisfatta del premio ottenuto e si ritiene consapevole del valore di questo risultato. La cerimonia si è svolta a Reggio Emilia, dove ha condiviso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto. La sua poesia racconta le emozioni e le idee di una generazione in crescita.

Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – “Sono fiera di me stessa e mi sento davvero importante a ricevere questo riconoscimento che desideravo. Sono felice che le mie poesie abbiano colto nel segno”. Jasmeen Kaur, 17 anni a giugno, è tra i 28 ‘Alfieri della Repubblica’ insigniti dal presidente Sergio Mattarella. Nata in India, ma dall’anno scorso è diventata cittadina italiana dopo essere arrivata nel nostro Paese all’età di 4 anni. Vive a Fabbrico, nella Bassa Reggiana e frequenta il liceo scientifico economico-sociale ‘Manfredo Fanti’ a Carpi, nel modenese. Il Quirinale la premierà ufficialmente il 7 maggio “per essere riuscita, attraverso la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La poetessa Jasmeen Alfiere della Repubblica a 16 anni: “Racconto in versi i pensieri dei giovani” Mattarella conferisce a 28 giovani l’attestato di Alfiere della Repubblica «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di ”Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si... L'amicizia di due giovani del Brindisino è da "Alfiere della Repubblica"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito oggi (sabato 11 aprile 2026) 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a...