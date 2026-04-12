Ludovico, diciotto anni, ha ricevuto il titolo di “Alfiere della Repubblica”. È volontario presso un oratorio e afferma che i bambini gli arricchiscono la vita. La notizia gli ha portato felicità e orgoglio, anche se ha avuto una discussione con la fidanzata a riguardo. La sua esperienza e il riconoscimento sono stati condivisi con entusiasmo.

È felice e orgoglioso, anche se per questa notizia gli è toccato discutere un po’ con la fidanzatina. Lui è Ludovico Natalizi, compirà 19 anni a maggio e sempre a maggio riceverà l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Fa una cosa semplice secondo lui, "Aiuto i bambini meno fortunati", ma con la sua presenza dà linfa vitale alla “rivoluzione dolce“ del volontariato. Perché Ludovico è uno dei volontari dell’oratorio Osma di Marsciano che permettono ai bambini di elementari e medie di tenere il passo con la scuola. "Vive questo impegno con autenticità e discrezione, Il suo esempio ha ispirato altri ragazzi a partecipare attivamente alla vita della comunità", si legge nelle motivazioni della prestigiosa onorificenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ludovico è “Alfiere della Repubblica“. Diciotto anni, volontario all’oratorio: "Sono i bambini ad arricchire me"

Aiuta i bambini con i compiti e viene nominato Alfiere della Repubblica: la storia di Ludovico, 19 anni di MarscianoLudovico Natalizi residente a Marsciano è stato nominato alfiere della Repubblica “per la generosità e la semplicità con cui dedica il proprio tempo...

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