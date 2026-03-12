Ricerca oncologica l' istituto Giovanni Paolo II di Bari scala la classifica italiana | è nono per crescita dei fondi

L'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari si posiziona al nono posto in Italia per l'aumento dei fondi statali destinati alla ricerca oncologica. La struttura ha registrato una crescita significativa dei finanziamenti, salendo nella classifica nazionale degli Irccs per quanto riguarda questo aspetto. La notizia riguarda esclusivamente i dati sui fondi ricevuti e la posizione raggiunta dall'istituto.

L'Irccs ha visto aumentare nel 2025 i finanziamenti statali destinati alla ricerca. Cresce anche l'impatto internazionale degli studi condotti. Sul fronte della sperimentazione clinica, sono 60 i trial avviati negli ultimi cinque anni L'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari si attesta tra i primi Irccs italiani per crescita dei finanziamenti statali destinati alla ricerca. Una notizia estremamente positiva per l'istituto, che nel 2025 ha registrato un incremento del 15,29% rispetto all'anno precedente dei fondi ministeriali ricevuti, collocandosi al nono posto in Italia.

