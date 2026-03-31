Novità per gli Irccs in Italia che cosa cambia per la ricerca tricolore

Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente un decreto legislativo che riguarda il riordino degli Irccs, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Italia. La decisione interessa direttamente i centri di ricerca e i talenti italiani, con l’obiettivo di valorizzarli e di migliorare le strutture dedicate alla ricerca scientifica nel settore sanitario.

Una buona notizia per valorizzare i talenti e i centri italiani dedicati alla ricerca. Parliamo del recente via libera in Cdm al decreto legislativo per il riordino degli Irccs, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Un “passaggio fondamentale per una ricerca sanitaria più forte in Italia, sempre più integrata con assistenza e formazione e al servizio della salute pubblica”, come ha sottolineato Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della prevenzione e della ricerca del ministero della Salute. Ma che cosa cambia davvero per i 53 Irccs (23 pubblici e 30 privati) presenti nella Penisola? Il provvedimento riorganizza la governance degli Istituti, consolidando il coordinamento tra direzione generale e scientifica e dando riconoscimento alle reti di ricerca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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