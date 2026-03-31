Novità per gli Irccs in Italia che cosa cambia per la ricerca tricolore
Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente un decreto legislativo che riguarda il riordino degli Irccs, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Italia. La decisione interessa direttamente i centri di ricerca e i talenti italiani, con l’obiettivo di valorizzarli e di migliorare le strutture dedicate alla ricerca scientifica nel settore sanitario.
Una buona notizia per valorizzare i talenti e i centri italiani dedicati alla ricerca. Parliamo del recente via libera in Cdm al decreto legislativo per il riordino degli Irccs, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Un “passaggio fondamentale per una ricerca sanitaria più forte in Italia, sempre più integrata con assistenza e formazione e al servizio della salute pubblica”, come ha sottolineato Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della prevenzione e della ricerca del ministero della Salute. Ma che cosa cambia davvero per i 53 Irccs (23 pubblici e 30 privati) presenti nella Penisola? Il provvedimento riorganizza la governance degli Istituti, consolidando il coordinamento tra direzione generale e scientifica e dando riconoscimento alle reti di ricerca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
Rimini cambia tutti gli autovelox: le ultime novità e cosa cambia. Ci sarà una nuova postazione fissaI lavori di installazione delle nuove apparecchiature prenderanno il via a partire dall’inizio di febbraio.
Leggi anche: Le eccellenze sanitarie brianzole si uniscono: l'accordo tra i due prestigiosi Irccs e cosa cambia per i pazienti
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Discussioni sull' argomento Un progetto per riorganizzare la mobilità nella zona dell’Ospedale IRCCS San Gerardo; Irccs, via libera al riordino: nascono le reti di ricerca e nuove figure per la sperimentazione clinica. Riorganizzata anche la Cceps; L’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna ricorda Alice Greco; Novità allo Spallanzani per i 90 anni.
Novità allo Spallanzani per i 90 anniInaugurata una foresteria con 22 posti letto, per ospitare a prezzi calmierati parenti e caregiver di pazienti ricoverati. Il logo che ricorda anche i 30 anni dal riconoscimento come Irccs ... romasette.it
Sony mantiene il riserbo su PlayStation 6, ma leak suggeriscono novità: niente lettore ottico, SSD da 1 TB e nuove tecnologie di compressione dati. https://www.everyeye.it/notizie/ps6-ssd-1tb-lettore-ottico-rumor-console-next-gen-sony-868677.htmlutm_me facebook
#Milan, novità importanti fronte #Vlahovic. Idea #Bellanova. Talento in arrivo dal Belgio Lukaku intanto… #ACMilan #SempreMilan x.com