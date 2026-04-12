Domenica In del 5 aprile vedrà la partecipazione di Riccardo Scamarcio e Malika Ayane come ospiti. La puntata tratterà anche il problema della dipendenza da cellulare tra i giovani, con Mara Venier che ne parlerà. La trasmissione proporrà un approfondimento su questo tema e altre interviste con gli ospiti in studio.

Il pomeriggio di Rai 1 si conferma il luogo del cuore per milioni di italiani, con l'appuntamento più atteso di Domenica In, forte degli ottimi risultati della scorsa settimana che hanno toccato punte del 23.7% di share. Per questo nuovo appuntamento di oggi, domenica 12 aprile, la padrona di casa Mara Venier riapre le porte degli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, pronta a regalare una domenica carica di sorrisi e riflessioni insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra grandi ritorni e anteprime esclusive, il salotto di Domenica In si prepara a un altro pomeriggio di festa tra musica, cinema e racconti di vita. Il cuore del...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domenica In, gli ospiti del 5 aprile da Riccardo Scamarcio a Malika Ayane

Domenica In, gli ospiti del 5 aprile da Claudio Bisio a Massimiliano GalloIl pomeriggio di Rai 1 si conferma il punto di riferimento per l'intrattenimento domenicale, forte del successo della scorsa settimana che ha...

Mara Venier ricorda Gino Paoli insieme a Malika Ayane e ospiti specialiLa 28ª puntata di Domenica In, in onda domenica 29 marzo 2026 su Rai 1 dalle 14:00 alle 17:10, si aprirà con un omaggio a Gino Paoli, scomparso il 24...