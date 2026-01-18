Report stasera su Rai 3 anticipazioni 18 gennaio | Tod’s e il caso Vannacci

Stasera su Rai 3, il report si concentra su diversi temi di attualità. Tra gli argomenti trattati, l’industria del lusso con Tod’s, le recenti questioni politiche legate al generale Vannacci, le spese del Garante Privacy e le sfide nel riciclo della plastica. La puntata offre un’analisi approfondita e obiettiva di queste tematiche, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro e informato ai telespettatori.

La puntata indaga la produzione dei beni di lusso, i nuovi movimenti politici legati al generale Vannacci, le spese del Garante Privacy e le difficoltà del riciclo della plastica. Stasera, domenica 18 gennaio alle 20.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay nuovo appuntamento con Report. La trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci torna con una puntata ricca di inchieste che spaziano dal lusso made in Italy alla politica, fino alla crisi del riciclo della plastica. Made in Italy? Il lusso sotto inchiesta Dopo le misure di amministrazione giudiziaria che hanno colpito diversi marchi della moda, il procuratore capo di Milano Paolo Storari ha chiesto per Tod's una misura interdittiva: il divieto di fare pubblicità per sei mesi.

Report stasera su Rai 3 indaga su ambiente e Olimpiadi: anticipazioni e servizi dell'11 gennaio

Stasera su Rai 3, Report approfondisce temi legati all’ambiente e alle Olimpiadi, offrendo un’analisi dettagliata di inquinamento, sanità e grandi opere. L’inchiesta si propone di fare luce su dati, ritardi e responsabilità, contribuendo a una comprensione più chiara delle questioni ambientali e delle iniziative legate alle manifestazioni sportive. Un appuntamento informativo rivolto a chi desidera conoscere meglio i temi di attualità e sostenibilità.

Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 4 gennaio 2026, su Rai 3

Ecco le anticipazioni della puntata di Report in programma questa sera, 4 gennaio 2026, su Rai 3. La nuova stagione del programma d’inchieste, condotta da Sigfrido Ranucci, affronta temi di attualità e approfondimenti giornalistici. Di seguito, le principali anticipazioni sui contenuti e gli argomenti trattati nella puntata di questa sera.

