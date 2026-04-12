L'ex esponente politico ha dichiarato di essere disposto a sostenere la candidata alle primarie di centrosinistra. Ha affermato che, nel caso in cui il suo rivale alle elezioni dovesse vincere, sarebbe pronto a supportarlo. La sua dichiarazione arriva in un momento di confronto tra i vari candidati in vista delle prossime consultazioni. La candidatura di una donna sindaco a Genova sta attirando l'attenzione di diversi esponenti politici.

Era talmente chiara a La Verità la strategia dell’ex premier e leader di Italia viva, Matteo Renzi, che gli sono bastate poche ore per tirare giù le carte. «La disponibilità del sindaco di Genova, Silvia Salis, a correre come candidata premier se invocata da tutti i partiti del centrosinistra è una buona notizia, ma la leadership politica si conquista sul campo, misurandosi con gli altri, non attraverso un’incoronazione. Fossi in lei, mi candiderei alle primarie. Se vince, si prende Palazzo Chigi. Se non vince, guida una lista riformista che a quel punto va oltre il 10% ed è decisiva per sconfiggere la destra». Renzi lo dice in un’intervista a La Stampa e mette sul tavolo la strategia per riconquistare uno spazio per sé senza metterci la faccia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Renzi apparecchia la tavola per la Salis: «Se vince Conte? Pronto a sostenerlo»

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