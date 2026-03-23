Salis Potere al Popolo Renzi e Conte sinistra all' attacco | Meloni si dimetta

Si stanno ancora contando le schede e già la sinistra chiede le dimissioni del governo. "Fallimento clamoroso di Meloni e del suo Governo", scrive su X l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. "Con un'affluenza così significativa, c'è solo una cosa da fare ora: dimissioni! La maggioranza dei votanti non corrisponde più alla maggioranza parlamentare che sostiene questo Governo. La maggioranza del Paese finalmente si oppone al progetto di trasformazione autoritaria della nostra Repubblica. Le dimissioni non sono più una tua scelta, Giorgia. È l'Italia che te lo sta chiedendo". Sulla stessa linea Potere al Popolo: "Meloni hai perso! Ora dimettiti", scrivono sui propri canali social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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