Referendum giustizia Conte | Se vince il sì i cittadini se la passeranno peggio – Il video

Un video diffuso da Agenzia Vista mostra un commento di un esponente politico che afferma: se vince il sì al referendum sulla giustizia, i cittadini avranno una situazione peggiore, mentre gli amici del Governo trarrebbero vantaggio. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 3 marzo 2026. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato fornito nel testo.

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 "Se vince il sì al referendum sulla giustizia i cittadini se la passeranno peggio, mentre saranno avvantaggiati gli amici del Governo. Il progetto è quello di rivendiacare al Governo di turno maggiori poteri contro la magistratura", lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Antonio Tajani era partito per Washington scordandosi gli occhiali da vista. L’ambasciatore in Usa li ha acquistati low cost da un’enoteca della capitale «Basta un peschereccio a Ostia e 5 droni per colpire Palazzo Chigi e Quirinale», il braccio destro di Musk avverte: perché l’Italia oggi... 🔗 Leggi su Open.online

Se vince il "Sì" al referendum Giustizia ci guadagna il cittadinoAl referendum sulla Giustizia si potrà votare in un modo o nell’altro, in maniera legittima.

Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo: il quesito, il quorum, cosa succede se vince il "sì" o il "no"Il Consiglio dei ministri ha indicato domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

Contenuti e approfondimenti su Referendum giustizia.

Temi più discussi: Referendum giustizia, Giuseppe Conte: Il No in recupero, governo rischia; Unical agorà del dibattito pubblico: l’Ateneo si apre al confronto sul referendum giustizia; Referendum, Pd e M5s vedono la 'spinta' per il 2027; Referendum giustizia: inizia la campagna con il faccia a faccia Nordio-Conte.

Referendum giustizia, Conte: Se vince il sì i cittadini se la passeranno peggioSe vince il sì al referendum sulla giustizia i cittadini se la passeranno peggio, mentre saranno avvantaggiati gli amici del Governo. Il progetto è quello di rivendiacare al Governo di turno maggiori ... ilgiornale.it

Referendum giustizia, Giuseppe Conte: Il No in recupero, governo rischiaSecondo il leader del Movimento 5 stelle la riforma costituzionale è nata blindata all'origine e oggi, che a leggere i sondaggi il no è in recupero, è davvero poco credibile la proposta di sederci a ... tg24.sky.it

Ampia partecipazione allo spazio Libero Materia per l'incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia con i rappresentanti di magistratura, avvocatura, Cgil e Anpi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/referendum-giustizia-le-ragioni-del-no-u facebook

#dimartedi Referendum giustizia, Floris a Renzi: "Le viene voglia di votare Sì per colpire il governo Meloni". x.com