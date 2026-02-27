È stata presentata un’interrogazione alla Corte dei Conti riguardo ai rilievi sul rendiconto 2023 del Comune di Catania. I rappresentanti di M5s e Pd chiedono chiarimenti sugli equilibri finanziari del bilancio comunale. La richiesta mira a fare luce sui dati e sulla gestione economica dell’ente, senza avanzare ipotesi o interpretazioni. La questione interessa direttamente le autorità coinvolte nel controllo e nella verifica.

Primo firmatario dell’atto è il consigliere del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi, nella foto d’apertura con Gianina Ciancio. L’interrogazione è stata sottoscritta anche dai consiglieri Gianina Ciancio (M5s), Maurizio Caserta, Matteo Bonaccorso e Daniel Bonaccorsi del Partito Democratico. L’iniziativa nasce dalla volontà di chiarire in modo puntuale i rilievi tecnici formulati dalla magistratura contabile, che toccano aspetti centrali della tenuta finanziaria dell’Ente. Si tratta di questioni che incidono direttamente sugli equilibri strutturali del bilancio e sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio periodo. “Non siamo di fronte a uno scontro politico – dichiarano i consiglieri – bensì a un atto dovuto di vigilanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Corte dei Conti, presentata un'interrogazione sui rilievi al rendiconto 2023 del Comune di Catania

