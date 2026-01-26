Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti Il video commovente

Il video pubblicato su TikTok mostra Renato Zero scendere dal palco per abbracciare l’amica Enrica Bonaccorti, in un gesto di solidarietà e affetto. La scena, condivisa dall’account @gerrybottix, ha suscitato numerosi commenti di apprezzamento, sottolineando il cuore generoso del cantautore. Un momento semplice ma significativo, che evidenzia l’importanza delle relazioni autentiche anche nel mondo dello spettacolo.

“Niente di nuovo, Renato ha un cuore grande. Lui è il numero uno”. Questo è solo uno dei tanti commenti sotto al video - pubblicato ieri 25 gennaio su TikTok dall'account @gerrybottix - in cui Renato Zero è sceso dal palco per salutare e abbracciare l'amica Enrica Bonaccorti, che sta combattendo.🔗 Leggi su Today.it

Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica specialeDurante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per abbracciare Enrica Bonaccorti, presente in platea.

Leggi anche: Enrica Bonaccorti: “Il tumore? Vivo nell’attesa. Renato Zero mi sta vicino”. Le “scuse” più difficili

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Radio1 Rai. . #RenatoZero Stasera il secondo dei 6 concerti al PalaEur che danno il via all’#OraZero Tour. Brani classici e, per la prima volta dal vivo, l'album uscito a ottobre, in occasione dei suoi 75 anni. Trenta le date fino ad aprile L'inviata #GR1 Timisoara - facebook.com facebook

Renato Zero, il tour parte dalla sua Roma con attacchi contro i femminicidi (ma anche contro l'aborto) x.com