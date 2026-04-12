Calcio Serie C Renate vittoria obbligata contro la Pro Vercelli

Nel campionato di Serie C, il Renate si è imposto con una vittoria fondamentale contro la Pro Vercelli. La partita si è giocata in casa dei padroni di casa, con il risultato che ha influenzato la classifica delle due squadre. Nel frattempo, il Lecco ha ottenuto un successo nell’anticipo del venerdì contro l’Alcione, portando avanti la propria corsa nel torneo.

Dopo il blitz del Lecco nell’anticipo del venerdì a Sesto San Giovanni contro l’Alcione si assottigliano le speranze di centrare secondo e terzo posto per il Renate a patto di iniziare a vincere dal posticipo di domani sera contro la Pro Vercelli e farlo fino alla fine, sperando nei passi falsi altrui. Partita tutt’altro che semplice alle 20.30 visto che i piemontesi con 42 punti si giocano le ultimissime chance per rientrare in corsa per i playoff. Per la prima volta dopo qualche settimana mister Foschi avrà a disposizione l’intero organico a quasi. Non ci sono squalificati, è indisponibile Mbarick Fall, che non ha ancora smaltito i problemi alla caviglia sinistra derivanti dalla lesione del legamento deltoideo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calcio Serie C. Renate, vittoria obbligata contro la Pro Vercelli Leggi anche: Girone A. Baby Inter, crisi nera. Serve una vittoria contro la Pro Vercelli Respinto il ricorso della Pro Vercelli: confermata la vittoria dell’AlbinoLeffeIl Giudice Sportivo ha confermato la regolarità del match giocato lo scorso 10 gennaio omologando la vittoria per 2-1 della formazione seriana Il...